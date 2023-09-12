Стало известно, сколько баллов УЕФА начислит России в таблице коэффициентов за сезон-2023/24

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением относительно того, сколько баллов начислит России в таблицу коэффициентов за сезон-2023/24.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, в результате чего ни один российский клуб не участвует в турнирах УЕФА сезона-2023/24, России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла в клубном коэффициенте мужской ассоциации и 1,750 — женской», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от всех международных турниров.