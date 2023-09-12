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    Бонуччи подаст в суд на «Ювентус» из-за «аномальных» условий для профессионального футболиста

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    Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи подаст на «Ювентус» в суд из-за нанесения ущерба. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Леонардо Бонуччи
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    Леонардо Бонуччи

    После того, как стало известно о том, что Бонуччи покинет туринский клуб, боссы решили отстранить футболиста от основной команды.

    Игрок обороны находился в «аномальных» для профессионала условиях, тренировался совершенно один и не получал доступ в тренажерный зал, бассейн и ресторан.

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    • В случае выигрыша на суде, Бонуччи отправит деньги ассоциации Neuroland, которая поддерживает семьи детей, госпитализированных в отделение детской нейрохирургии в Турине. Также, пожертвования может получить Live Onlus, организации, которая закупает и передает дефибрилляторы для спортивных клубов и школ.

    Бонуччи выступал за «Ювентус» 11 лет. В прошлом сезоне защитник провел 16 матчей за туринскую команду в Серии А и забил один гол.

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