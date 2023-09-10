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    Португалия — Люксембург. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Португалии и Люксембурга

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    Лидер группы J сборная Португалии дома сыграет против Люксембурга. За ходом матча 6-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Португалия

    Сборная Португалии возглавляет группу J, не потеряв ни одного очка в 5-ти матчах. При этом коллектив Роберто Мартинеса смог сохранить свои ворота в неприкосновенности во всех встречах, забив при этом 15 голов.

    В первых трех турах португальцы громили свои соперников, обыграв поочередно Лихтенштейн (4:0), Люксембург (6:0) и Боснию и Герцеговину (3:0).

    Два крайних матча сборная Португалии проводила на выезде. Во встречах против Исландии и Словакии подопечные Роберто Мартинеса довольствовали минимальными победами по 1:0. Главная звезда португальцев Криштиану Роналду пропустит ближайшую встречу из-за перебора желтых карточек.

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    Люксембург

    Сборная Люксембурга по итогам 5-го тура отбора продолжает оставаться одним из претендентов на попадание в основной турнир. Сейчас «красные львы» занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Столько же баллов имеет и сборная Словакии, но находится выше по лучшей разницей мячей.

    За весь отборочный турнир сборная Люксембурга проиграла лишь раз. В матче второго тура коллектив Люка Хольца разгромно уступил дома как раз португальцам (0:6).

    В активе люксембуржцев 9 очков в 3-х последних матчах. Сборная из карликового государства в летней части отбора всухую обыграла Лихтенштейн (2:0) и Боснию и Герцеговину (2:0), а в крайнем туре 8 сентября разобралась с исландцами (3:1).

    Личные встречи

    В первом круге португальцы разгромили своего соперника со счетом 6:0. За всю историю команды провели между собой 17 матчей. Сборная Португалии праздновала победу 16 раз, люксембуржцы смогли выиграть один матч — в отборе на чемпионат мира 1962 года (4:2).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Португалия — Люксембург с коэффициентом 1.92.

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