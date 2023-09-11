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    Сможет ли Португалия разгромить Люксембург без Роналду?

    Португалия — Люксембург. Ставка (к. 1.92) и прогноз на квалификацию Евро-2024 11 сентября 2023 года

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    Сборная Португалии выиграла пять матчей в отборе Евро-2024 с общим счетом 15:0
    Сборная Португалии сыграет на своем поле против команды Люксембурга в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:45 мск. Португалия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 11 Сентября 2023 года
    Португалия
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    •  Португалия 21:45 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
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    Португалия

    Сборная Португалии занимает первое место в своей группе, набрав в пяти матчах 15 очков.

    Как и ожидалось, португальцы спокойно проводят отбор, подтверждая статус явного фаворита.

    Коэффициенты матча Португалия — Люксембург

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    Команда Роберто Мартинеса не только выиграла все предыдущие матчи, но и до сих пор не пропустила ни одного гола, забив при этом уже 15 мячей.

    Правда, недавнюю встречу со Словакией сложно назвать простой. Португальцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Бруну Фернандеша.

    Главным же неудачником на этот раз стал Криштиану Роналду. Легендарный нападающий не только не забил, но и получил желтую карточку, из-за которой пропустит предстоящий матч с Люксембургом.

    А Люксембург, как известно, одна из самых любимых сборных для Криштиану — ранее он забил 11 мячей в ворота этой команды.

    Люксембург

    Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти матчах 10 очков. При этом она отстает от Словакии только по дополнительным показателям.

    К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.

    Команда Люка Хольца выиграл три предыдущих матча в текущей квалификации с общим счетом 7:1.

    Все прогнозы на Евро-2024

    После победы над Лихтенштейном сборная Люксембурга выиграла у Боснии и Герцеговины (2:0, в гостях) и Исландии (3:1, дома).

    Единственное пока что поражение Люксембург потерпел в конце марта в домашнем матче с Португалией (0:6).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Португалия выиграет в предстоящем матче с крупным счетом. На ничью можно поставить за 15.50, а на Люксембург — за 41.00.

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    Понятно, что здесь Люксембург вряд ли удивит. С топ-сборными ему пока рано конкурировать.

    Скорее всего, португальцы снова одержат крупную победу. Даже без Роналду.

    Ставка — победа Португалии с форой (-3,0) за 1.92.

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    Португалия — Люксембург: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Португалия разгромить Люксембург без Роналду?
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