Сборная Португалии сыграет на своем поле против команды Люксембурга в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:45 мск. Португалия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Сборная Португалии занимает первое место в своей группе, набрав в пяти матчах 15 очков.

Как и ожидалось, португальцы спокойно проводят отбор, подтверждая статус явного фаворита.

Коэффициенты матча Португалия — Люксембург 1X2Новым игрокам 1.0811.0051.00Бонус$9500

Команда Роберто Мартинеса не только выиграла все предыдущие матчи, но и до сих пор не пропустила ни одного гола, забив при этом уже 15 мячей.

Правда, недавнюю встречу со Словакией сложно назвать простой. Португальцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Бруну Фернандеша.

Главным же неудачником на этот раз стал Криштиану Роналду. Легендарный нападающий не только не забил, но и получил желтую карточку, из-за которой пропустит предстоящий матч с Люксембургом.

А Люксембург, как известно, одна из самых любимых сборных для Криштиану — ранее он забил 11 мячей в ворота этой команды.

Люксембург

Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти матчах 10 очков. При этом она отстает от Словакии только по дополнительным показателям.

К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.

Команда Люка Хольца выиграл три предыдущих матча в текущей квалификации с общим счетом 7:1.

Все прогнозы на Евро-2024

После победы над Лихтенштейном сборная Люксембурга выиграла у Боснии и Герцеговины (2:0, в гостях) и Исландии (3:1, дома).

Единственное пока что поражение Люксембург потерпел в конце марта в домашнем матче с Португалией (0:6).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Португалия выиграет в предстоящем матче с крупным счетом. На ничью можно поставить за 15.50, а на Люксембург — за 41.00.

Понятно, что здесь Люксембург вряд ли удивит. С топ-сборными ему пока рано конкурировать.

Скорее всего, португальцы снова одержат крупную победу. Даже без Роналду.

Ставка — победа Португалии с форой (-3,0) за 1.92.