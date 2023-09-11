Португалия
Сборная Португалии занимает первое место в своей группе, набрав в пяти матчах 15 очков.
Как и ожидалось, португальцы спокойно проводят отбор, подтверждая статус явного фаворита.
Коэффициенты матча Португалия — Люксембург
Команда Роберто Мартинеса не только выиграла все предыдущие матчи, но и до сих пор не пропустила ни одного гола, забив при этом уже 15 мячей.
Правда, недавнюю встречу со Словакией сложно назвать простой. Португальцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Бруну Фернандеша.
Главным же неудачником на этот раз стал Криштиану Роналду. Легендарный нападающий не только не забил, но и получил желтую карточку, из-за которой пропустит предстоящий матч с Люксембургом.
А Люксембург, как известно, одна из самых любимых сборных для Криштиану — ранее он забил 11 мячей в ворота этой команды.
Люксембург
Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти матчах 10 очков. При этом она отстает от Словакии только по дополнительным показателям.
К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.
Команда Люка Хольца выиграл три предыдущих матча в текущей квалификации с общим счетом 7:1.
После победы над Лихтенштейном сборная Люксембурга выиграла у Боснии и Герцеговины (2:0, в гостях) и Исландии (3:1, дома).
Единственное пока что поражение Люксембург потерпел в конце марта в домашнем матче с Португалией (0:6).
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Португалия выиграет в предстоящем матче с крупным счетом. На ничью можно поставить за 15.50, а на Люксембург — за 41.00.
Понятно, что здесь Люксембург вряд ли удивит. С топ-сборными ему пока рано конкурировать.
Скорее всего, португальцы снова одержат крупную победу. Даже без Роналду.
Ставка — победа Португалии с форой (-3,0) за 1.92.