Масип: Если бы Месси хотел вернуться в «Барселону», то приложил бы усилия

, который является советником президента, высказался о том, почемуне вернулся в команду.

«Мог ли прийти Месси в команду? Я думаю да, в тех условиях, о которых говорилось, да. Если бы он был рад оказаться здесь, он бы приложил усилия. В конце концов, каждый человек решает идти туда, где у него есть мечта и жизненный проект. Он перестал зарабатывать деньги в Саудовской Аравии, чтобы поехать в Соединенные Штаты Америки. Он выглядит счастливым со своей семьей.

Лапорта хотел, чтобы он вернулся, потому что уход Лео был горьким, но ему пришлось поставить клуб превыше всего. Отношения были подпорчены. И я думаю, что президент поступил очень хорошо, предложив ему завершить карьеру в футболке "Барсы" и открыв дверь для того, чтобы воздать должное, которого заслуживает лучший игрок в истории.», — приводит слова Масипа Sport.es.