Лучший бомбардир сборной Андорры объявил о завершении карьеры

Защитник сборной Андоррыв своих соцсетях сообщил о завершении карьеры футболиста.

В субботу, 9 сентября, в матче квалификации к Евро-2024 сборная Андорры играла со сборной Белоруссии (0:0). В этом матче Лима вышел на замену, появившись на поле в компенсированное время второго тайма.

43-летний футболист отметил, что сыграет в матче против команды Швейцарии, который станет для защитника последним. Встреча пройдет 12 сентября.

Впервые Лима сыграл за сборную Андорры в 1997 году. Всего он провел за национальную команду 136 матчей и забил 11 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.