«Такова реальность, мы недостаточно хороши». Гюндоган — о поражении Германии в матче с Японией

Полузащитники сборной Германиизаявил, что национальная команда Японии на сегодняшний день сильнее «бундестим» после поражения со счетом 1:4.

«Очень тяжело принять такое. Единственное светлое пятно — гол, который мы забили, играя в желаемом ритме. Но, увы, надо признать, что Япония была лучше нас как в защите, так и в атаке.

Надо признать, что попросту находимся не на одном уровне с такими командами, как эта. Мы недостаточно хороши на данный момент, такова реальность. Возможно, мы считаем себя более сильными, чем есть на самом деле.

Думаю, можно почувствовать, что многие игроки ведут психологическую борьбу с самими собой. Нет уверенности, нет понимания, когда принимать решения, и такие результаты, конечно, тоже не помогают.

Мы чувствуем, что каждый борется с самим собой, и из-за этого создать в команде правильную атмосферу», — цитирует Гюндогана Daily Mail.

Напомним, что 10-го сентября стало известно об увольнении Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии. Немецкая команда проиграла 4-и из 5-и последних матчей.