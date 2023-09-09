Зинченко: Не думаю, что мы дали Англии многое создать

Полузащитник сборной Украинывысказался о матче против Англии (1:1) в отборе на Евро-2024.

«Хочу поблагодарить, в первую очередь, наших болельщиков. Мы чувствовали вашу поддержку. Конечно, была очень тяжелая игра. Сборная Англии является одной из лучших команд в мире на данный момент, поэтому против нее трудно играть. Но сегодня с такими родными стенами, хотя мы и не играли дома, происходило, будто мы дома.

Могли рассчитывать на большее? Очень тяжело сказать, потому что много времени во время матча мы оборонялись. Прежде всего, я не думаю, что мы дали Англии многое создать. Да, они владели мячом, но в финальной фазе игры они не создали очень много моментов. Возможно, я ошибаюсь. В целом, как я уже сказал, тяжело держать такой темп игры. Думаю, мы все очень хорошо справились», — приводит слова Зинченко Dynamo.kiev.ua со ссылкой на MEGOGO.

В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идет на второй строчке, имея в активе семь очков после четырех матчей.