Флика могут уволить из сборной Германии после сентябрьских матчей

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
Товарищеские матчи против Японии и Франции могут стать решающими для Ханса-Дитера Флика. Если игра и результат будут неудовлетворительными, он покинет пост главного тренера сборной Германии.
Как сообщают, Федерации футбола не понравились июньские товарищеские матчи против Украины (3:3), Колумбии (0:2), Польши (0:1). Вообще, в предыдущих пяти матчах Бундестим победил только один раз (Перу 2:0), одно ничья и три поражения.
Федерация футбола Германии рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Оливера Гласнера и Маттиаса Заммера.