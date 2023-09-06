Флика могут уволить из сборной Германии после сентябрьских матчей

Главный тренер сборной Германииможет быть уволен со своего поста в случае неудовлетворительных результатов команды в сентябрьских матчах, информирует Sport Bild.

Товарищеские матчи против Японии и Франции могут стать решающими для Ханса-Дитера Флика. Если игра и результат будут неудовлетворительными, он покинет пост главного тренера сборной Германии.

Как сообщают, Федерации футбола не понравились июньские товарищеские матчи против Украины (3:3), Колумбии (0:2), Польши (0:1). Вообще, в предыдущих пяти матчах Бундестим победил только один раз (Перу 2:0), одно ничья и три поражения.

Федерация футбола Германии рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна, Оливера Гласнера и Маттиаса Заммера.