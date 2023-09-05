«Галатасарай» пополнился двумя игроками «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма»и хавбек «шпор»перешли в «Галатасарай», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

За колумбийского защитника было заплачено 8,5 миллиона евро, а француз арендован на один сезон с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

Напомним, что ранее «шпоры» согласились продать Санчаса московскому «Спартаку», однако колумбиец не принял предложение «красно‑белых», и трансфер сорвался.

Санчес выступал за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошлом сезоне защитник сыграл 24 матча за «шпор» во всех турнирах и не отметился в них результативными действиями.