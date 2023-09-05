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    «Галатасарай» пополнился двумя игроками «Тоттенхэма»

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    Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес и хавбек «шпор» Танги Ндомбеле перешли в «Галатасарай», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

    Давинсон Санчес
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    Давинсон Санчес

    За колумбийского защитника было заплачено 8,5 миллиона евро, а француз арендован на один сезон с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

    Напомним, что ранее «шпоры» согласились продать Санчаса московскому «Спартаку», однако колумбиец не принял предложение «красно‑белых», и трансфер сорвался.

    Санчес выступал за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошлом сезоне защитник сыграл 24 матча за «шпор» во всех турнирах и не отметился в них результативными действиями.

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