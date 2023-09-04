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    Хави недоволен критикой в адрес Левандовского: Он принес нам последние шесть очков

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    Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на критику в адрес нападающего Роберта Левандовского.

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    Левандоский стал автором победного гола в ворота «Осасуны» (2:1) в четвертом туре Ла Лиги, а перед этим забил решающий мяч в матче против «Вильярреала» (4:3).

    «Иногда мы слишком уж требовательны. Левандовский принес нам последние шесть очков.

    К тому же, ранее мы уже говорили о том, что этот матч будет более закрытым.

    Левандовский заработал пенальти и провел очень хороший матч. До этого он тоже принес нам победу. Роберт постоянно работает, он всегда здесь. Это наш бомбардир», — приводит слова Хави Marca.

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