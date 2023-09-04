Хави недоволен критикой в адрес Левандовского: Он принес нам последние шесть очков

Главный тренер «Барселоны»отреагировал на критику в адрес нападающего

Левандоский стал автором победного гола в ворота «Осасуны» (2:1) в четвертом туре Ла Лиги, а перед этим забил решающий мяч в матче против «Вильярреала» (4:3).

«Иногда мы слишком уж требовательны. Левандовский принес нам последние шесть очков.

К тому же, ранее мы уже говорили о том, что этот матч будет более закрытым.

Левандовский заработал пенальти и провел очень хороший матч. До этого он тоже принес нам победу. Роберт постоянно работает, он всегда здесь. Это наш бомбардир», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получила предложение по Левандовскому из Саудовской Аравии.