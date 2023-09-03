Карпукас: Главное, что «Локомотив» выиграл матч

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал исход матча с «Балтикой». Москвичи победили со счётом 3:2.

«Главное, что мы выиграли матч. Будем разбирать всё вместе, когда все вернутся со сборных. Так нельзя. Надо уверенно дожимать, чтобы в конце не было никакой нервотрёпки.

У нас была нацеленность на начало игры и первый тайм. Нацеленность, к сожалению, не продолжалась 90 минут. Мы понимали, что уходит наша игра. Надо было вспомнить, как мы играли первый тайм, потому что мы ничего не давали сделать "Балтике". С этим надо будет разобраться», — цитирует Карпукаса «Чемпионат».