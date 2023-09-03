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    «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» в матче Серии А

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    Обзор матчей 3-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча «Эмполи» — «Ювентус»
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    Фрагмент матча «Эмполи» — «Ювентус»

    В одном из матчей туринский «Ювентус» обыграл «Эмполи» со счетом 2:0. Первый гол гости забили на 24-й минуте встречи. Защитник «старой синьоры» Данило пальнул со средней дистанции прямо по центру ворот, вратарь соперника не смог противостоять такому удару — 1:0.

    Точку в этом матче поставил Федерико Кьеза на 82-й минуте, забив 2-й гол «Ювентуса». Форвард вышел один на один с голкипером соперника, совершил обманное движение и вогнал мяч в сетку ворот — 2:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Ювентус 0:2
    Голы: 0:1 Данило (24'), 0:2 Федерико Кьеза (82') Эмполи: Этрит Бериша, Бартош Берешиньски, Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла, Якопо Фаццини (Альберто Грасси, 61'), Рэзван Марин (Виктор Коваленко, 73'), Юссеф Мале, Томмазо Бальданци (Маттео Канчелльери, 62'), Николо Камбьяги (Эммануэль Гьяси, 83'), Франческо Капуто (Маттиа Дестро, 72') Ювентус: Федерико Кьеза (Мойзе Кин, 83'), Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 71'), Филип Костич (Андреа Камбьязо, 71'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Поль Погба, 62'), Уэстон Маккенни (Тимоти Уэа, 84'), Федерико Гатти, Бремер, Данило, Маттиа Перин Предупреждения: Мануэль Локателли (15'), Бартош Берешиньски (43'), Душан Влахович (48'), Фабио Миретти (49'), Эммануэль Гьяси (86'), Маттиа Дестро (90 + 8')

    После этого матча «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А (7 очков), а «Эмполи» — на последней 20-й строчке (0).

    В параллельном матче «Лечче» обыграл «Салернитану» (2:0). Первый гол хозяев забил форвард Никола Крстович на 6-й минуте, отличившись хорошим ударом головой.

    Уже на 90+8-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Салернитаны». Полузащитник «Лечче» Габриэль Стрефецца уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар и установил окончательный результат — 2:0 в пользу хозяев.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Салернитана 2:0
    Голы: 1:0 Никола Крстович (6'), 2:0 Габриэл Стрефезза (пенальти) (90 + 8') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло (Patrick Dorgu, 77'), Хамза Рафья (Алексис Блен, 63'), Юльбер Рамадани, Mohamed Kaba (Хоан Гонсалес, 62'), Pontus Almqvist, Никола Крстович (Роберто Пикколи, 71'), Ламек Банда (Габриэл Стрефезза, 71') Салернитана: Эрик Ботхейм (Chukwubuikem Ikwuemesi, 62'), Антонио Кандрева, Григорис Кастанос (Паскуале Маццокки, 62'), Домагой Брадарич, Лассана Кулибали (Agustin Martegani, 61'), Mateusz Legowski (Эмиль Бохинен, 77'), Жовани Кабрал, Лоренцо Пирола (Лум Чауна, 80'), Норберт Дьёмбер, Маттео Ловато, Гильермо Очоа Предупреждения: Маттео Ловато (17'), Mohamed Kaba (30'), Ламек Банда (43'), Mateusz Legowski (76'), Эмиль Бохинен (83'), Roberto D'Aversa (90 + 1'), Хоан Гонсалес (90 + 5')

    После 3-х туров «Лечче» — на 4-й позиции (7 очков), а «Салернитана» — на 16-й (2).

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