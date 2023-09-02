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    • Переход Сперцяна в «Аякс» сорвался
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    Переход Сперцяна в «Аякс» сорвался

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдет в «Аякс» в этом году.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    По информации журналиста Грача Хачатряна, потенциальный переход армянского футболиста в амстердамский клуб сорвался.

    Источник при этом отмечает, что за Сперцяном продолжают следить клубы Бундеслиги, но первую часть сезона он точно проведет в составе «Краснодара».

    Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» намерен заблокировать переход Сперцяна по политическим причинам.

    Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать 23-летнего хавбека в «Аякс» за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел шесть матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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