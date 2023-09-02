Переход Сперцяна в «Аякс» сорвался

Полузащитник «Краснодара»не перейдет вв этом году.

По информации журналиста Грача Хачатряна, потенциальный переход армянского футболиста в амстердамский клуб сорвался.

Источник при этом отмечает, что за Сперцяном продолжают следить клубы Бундеслиги, но первую часть сезона он точно проведет в составе «Краснодара».

Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» намерен заблокировать переход Сперцяна по политическим причинам.

Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать 23-летнего хавбека в «Аякс» за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро. В текущем чемпионате России он провел шесть матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.