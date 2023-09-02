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    «Алания» одолела «Енисей», «Химки» сыграли вничью с «Кубанью»

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    Завершились два поединка восьмого тура Первой лиги России.

    «Алания»
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    «Алания»

    «Алания» на своем поле победила «Енисей» со счетом 2:1. На голы Николая Маркова и Ислама Машукова гости ответили точным ударом Максима Савельева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Енисей 2:1
    Голы: 1:0 Николай Марков (12'), 1:1 Savelyev M. (48'), 2:1 Ислам Машуков (пенальти) (69') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Алан Хабалов, Ислам Машуков, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Заур Тарба, Алан Цараев, Валерий Царукян Енисей: Евгений Ставер, Егор Иванов, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Александр Масловский, Никита Раздорских, Savelyev M. Предупреждения: Александр Ломакин (76'), Давид Караев (80'), Вячеслав Бардыбахин (81'), Заур Тарба (89')

    В турнирной таблице Первой лиги «Алания» лидирует с 19 очками. «Енисей» (10) — 10-й.

    Прогнозы на ФНЛ

    В параллельной игре «Химки» дома сыграли вничью с «Кубанью» со счетом 1:1.

    За хозяев забил Владислав Яковлев, а за гостей Гаррик Левин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Кубань 1:1
    Голы: 0:1 Levin G. (15'), 1:1 Владислав Яковлев (28') Химки: Игорь Обухов, Илья Берковский, Олег Исаенко, Аршак Корян, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Данил Степанов, Сергей Терехов, Varatynov S., Volkov Z., Владислав Яковлев Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Азат Байрыев, Валерий Чуперка, Ленар Фаттахов, Азамат Гурфов, Kenfack O., Levin G., Георгий Махатадзе, Сослан Таказов, Zhilov I. Предупреждения: Бутта Магомедов (8'), Ленар Фаттахов (33'), Данил Степанов (84'), Ленар Фаттахов (90+5') Удаление: Равиль Нетфуллин (45')

    «Химки» (11) занимают 8-е место,«Кубань» (5) — 16-е.

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