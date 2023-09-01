«Сассуоло» — «Верона»: счет матча 3:1, обзор голов

«Сассуоло» одержал победу над «Вероной» (3:1) в матче 3-го тура Серии А.

Первый гол хозяева забили уже на 11-й минуте встречи. Нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти откликнулся на навес от партнера по команде и сильно пробил головой — 1:0.

На 56-й минуте «Верона» все-таки сумела сравнять счет. Форвард команды Сириль Нгонж получил мяч, пробежал до ворот и пробил точно в левый угол ворот. Без шансов для голкипера.

На 63-й минуте форвард «Сассуоло» Доменико Берарди сильно ударил, находясь около штрафной. Мяч полетел в сторону ворот, задел защитника соперника, поменял траекторию и оказался в сетке ворот.

На 73-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Вероны». Уверенно реализовал с точки все тот же Берарди.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Верона 3:1 Голы: 1:0 Андреа Пинамонти (11'), 1:1 Сириль Нгонж (56'), 2:1 Доменико Берарди (63'), 3:1 Доменико Берарди (пенальти) (73') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Матиас Винья (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 65'), Daniel Boloca, Матеус Энрике, Доменико Берарди (Эмиль Конрадсен Сейде, 78'), Кристиан Торстведт (Недим Байрами, 65'), Арман Лорьенте (Урош Рачич, 86'), Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 78') Верона: Хорди Мбула (Федерико Бонаццоли, 46'), Сириль Нгонж, Michael Folorunsho, Josh Doig (Хуан Давид Кабаль Мурильо, 86'), Ондрей Дуда (Милан Дюрич, 77'), Мартин Онгла (Суат Сердар, 36'), Давиде Фараони (Филиппо Терраччано, 86'), Диего Коппола, Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Daniel Boloca (29'), Диего Коппола (42'), Marco Baroni (45 + 1'), Джанджакомо Маньяни (45 + 5'), Josh Doig (71')

После этого матча «Сассуоло» занимает 12-е место в таблице Серии А (3 очка). «Верона» — на 4-й позиции (6).