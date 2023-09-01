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    Эдди Хау о результатах жеребьевки ЛЧ: Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать это

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов, где команда попала в одну группу с ПСЖ, «Боруссии» Д и «Миланом».

    Эдди Хау — главный тренер «Ньюкасла»
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    Эдди Хау — главный тренер «Ньюкасла»

    «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать это. Смотришь на это и пытаешься полностью понять, потому что жеребьёвка на самом деле была довольно сложной, и я не понимал, что так сложно понять, что происходит.

    Когда пыль уляжется, вы будете смотреть на это с чистым волнением. Внутри ни у кого из нас нет негатива по отношению к жеребьёвке.

    Это сложно, но я думаю, что у нас есть несколько отличных европейских игр, которые мы можем провести, и замечательные места, которые стоит посетить нашим болельщикам», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

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