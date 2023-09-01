Эдди Хау о результатах жеребьевки ЛЧ: Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать это

Главный тренервысказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов, где команда попала в одну группу с

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать это. Смотришь на это и пытаешься полностью понять, потому что жеребьёвка на самом деле была довольно сложной, и я не понимал, что так сложно понять, что происходит.

Когда пыль уляжется, вы будете смотреть на это с чистым волнением. Внутри ни у кого из нас нет негатива по отношению к жеребьёвке.

Это сложно, но я думаю, что у нас есть несколько отличных европейских игр, которые мы можем провести, и замечательные места, которые стоит посетить нашим болельщикам», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 19 сентября, а закончится 13 декабря 2023 года.