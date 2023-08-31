Сазонов о переходе в «Торино»: Италия — лучшее место для защитников

Защитникпрокомментировал свой переход из «Динамо» в

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Саба Сазонов Фото: torinofc.it

«Последние дни прошли очень быстро. Два дня назад я был в "Динамо", а сейчас я в "Торино".

У меня было много предложений, спасибо моему отцу, что я здесь. Я сконцентрирован на работе и рад быть здесь.

Я агрессивный защитник. Конечно, мне нравится забивать, а кому нет? Я знаю, что итальянский футбол — это про тактику, весь мир знает. Я центральный защитник, и чемпионат Италии — это лучшее место, чтобы расти в этом направлении.

Я играл вместе с Хвичей Кварацхелией в сборной Грузии, он отличный футболист и играет в прекрасной команде. Я тоже буду играть за классную команду, и мы будем сражаться на поле.

Я выбрал 15‑й номер. В "Динамо" я тоже играл под этим номером. Мне кажется, что номер особо не важен, но мне нравится 15‑й», — приводит слова грузинского футболиста пресс-служба туринского клуба.

Сообщалось, что «Торино» заплатит за грузинского футболиста 2,5 миллиона евро. Еще 250 тысяч «Динамо» получит в виде бонусов.

Transfermarkt оценивает стоимость Сазонова в три миллиона евро.