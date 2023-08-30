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    Кузяев: Есть очень много причин, по которым я очень счастлив сегодня в «Гавре»

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    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о причинах своего перехода из «Зенита».

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Я знаю, что многие люди были удивлены, увидев, что я перешел из "Зенита" в "Гавр", но я также получил много положительных отзывов. Многие люди поняли мое решение. Они знают, что я провел почти десять лет в российской лиге и что мне нужен был новый вызов. Я хотел пойти дальше и открыть для себя новую страну, новую культуру... Есть очень много причин, по которым я очень счастлив сегодня в "Гавре".

    Три года назад я уже много думал о переходе в одну из топ-5 лиг. Это не было неожиданностью. Я потратил какое-то время, чтобы взвесить все за и против, подумать о том, должен ли я покинуть свою страну и в какую лигу мне перейти.

    Это был нелегкий процесс для меня и моей семьи, потому что я только что провел шесть фантастических сезонов в "Зените" и был в очень хороших отношениях со всеми. Но мы пришли к выводу, что пришло время подумать о чем-то другом. Появилась эта возможность подписать контракт во Франции... Я действительно хотел играть в пятерке лучших лиг, и все знают репутацию французского футбола. Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и вышла в финал в 2022 году, так что это о многом говорит», — приводит слова Кузяева официальный сайт французской лиги 1.

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