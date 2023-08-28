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    Капелло высказался о назначении Манчини главным тренером Саудовской Аравии

    Футбол Сборная Саудовской Аравии
    Экс-наставник сборной России Фабио Капелло отреагировал на то, что Роберто Манчини решил поработать с командой Саудовской Аравии.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Я очень рад за Манчини, логично, что такой специалист быстро нашёл себе работу.

    Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», — приводит слова Фабио Капелло «Советский спорт».

    Ранее Манчини тренировал сборную Италии, итальянские «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай» и российский «Зенит».

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