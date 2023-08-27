«Наполи» — «Сассуоло»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

Первый гол «неаполитанцы» забили на 16-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти «Сассуоло» и форвард «Наполи» Виктор Осимхен уверенно реализовал с точки — 1:0.

Точку в этом матче поставил защитник хозяев Джованни Ди Лоренцо, забив гол с передачи Хвичи Кварацхелии. Игрок обороны открылся, получил мяч и нанес точный удар в нижний угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Сассуоло 2:0 Голы: 1:0 Виктор Осимхен (пенальти) (16'), 2:0 Джованни Ди Лоренцо (64') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус (Лео Эстигор, 90'), Матиас Оливера, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Элиф Элмас, 84'), Пётр Зелиньски (Йенс-Люс Каюсте, 83'), Маттео Политано (Хвича Кварацхелия, 61'), Виктор Осимхен, Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 84') Сассуоло: Андреа Пинамонти (Samuele Mulattieri, 69'), Арман Лорьенте (Эмиль Конрадсен Сейде, 61'), Недим Байрами (Кристиан Торстведт, 76'), Daniel Boloca (Урош Рачич, 61'), Матеус Энрике, Максим Лопес, Матиас Винья (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 61'), Руан, Мартин Эрлич, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждение: Руан Трессолди (30') Удаление: Максим Лопес (51')

После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А с 6-ю очками в активе. «Сассуоло» — на последней 20-й позиции (0).