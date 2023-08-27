«Енисей» одолел «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

ФК «Енисей» Фото: globallookpress.com
У красноярской команды голы забили Александр Ломакин, Николай Марков, Максим Савельев и Александр Канаплин. В составе гостей отличились Вячеслав Бардыбахин (автогол) и Юрий Бавин.
«Енисей» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в таблице. В активе «СКА-Хабаровска» 11 баллов и 4-я строчка.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — СКА-Хабаровск 4:2
Голы: 1:0 Александр Ломакин (4'), 2:0 Николай Марков (18'), 3:0 Savelyev M. (26'), 3:1 Вячеслав Бардыбахин (28'), 3:2 Юрий Бавин (58'), 4:2 Александр Канаплин (76') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Егор Иванов, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Никита Раздорских, Savelyev M. СКА-Хабаровск: Sugrobov V., Юрий Бавин, Begun D., Олег Кожемякин, Максим Кутовой, Алексей Никитин, Nikitin K., Николай Покидышев, Томас Рукас, Андрей Савинов, Simonyan A. Предупреждения: Александр Ломакин (12'), Юрий Бавин (29'), Александр Канаплин (29'), Никита Раздорских (30'), Алексей Никитин (47'), Томас Рукас (69'), Егор Иванов (71'), (84')