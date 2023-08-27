«Енисей» одолел «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

В матче 7-го тура Первой лигипринимал. Поединок прошел в Красноярске.

У красноярской команды голы забили Александр Ломакин, Николай Марков, Максим Савельев и Александр Канаплин. В составе гостей отличились Вячеслав Бардыбахин (автогол) и Юрий Бавин.

Календарь и таблица ФНЛ

«Енисей» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в таблице. В активе «СКА-Хабаровска» 11 баллов и 4-я строчка.