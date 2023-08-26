«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу над(3:2) в матче 3-го тура АПЛ.

Первый гол гости забили на 2-й минуте встречи. Нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи точно пробил в нижний угол ворот.

Спустя всего 2 минуты защитник гостей Вилли Боли точно попал в девятку ворот — 2:0.

После этого забивал только «Ман Юнайтед». Сначала полузащитник команды Кристиан Эриксен на 17-й минуте получил передачу от партнера и пробил точно в правый угол ворот.

Уже на 52-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Каземиро выиграл борьбу за мяч, освободился от опеки и мощно пробил по воротам.

На 76-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 3:2 Голы: 0:1 Тайво Авонийи (2'), 0:2 Вийи Боли (4'), 1:2 Кристиан Эриксен (17'), 2:2 Каземиро (52'), 3:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (76') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан (Виктор Линделёф, 46'), Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони (Скотт МакТоминай, 85'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль (Джейдон Санчо, 60') Ноттингем Форест: Морган Гиббз-Уайт, Тайво Авонийи (Крис Вуд, 81'), Бреннан Джонсон (Шейку Куйяте, 70'), Ола Эйна, Ryan Yates, Данило (Энтони Эланга, 81'), Серж Орье, Скотт Маккена (Мусса Ньякат, 57'), Джо Уорролл, Вийи Боли, Мэтт Тёрнер Предупреждения: Серж Орье (44'), Морган Гиббз-Уайт (45 + 2'), Аарон Ван-Биссака (58'), Ола Эйна (62'), Маркус Рашфорд (82'), Андре Онана (89'), Бруну Фернандеш (90 + 6'), Шейку Куйяте (90 + 6') Удаление: Джо Уорролл (67')

В следующем матче «МЮ» сыграет с «Арсеналом» 3 сентября.