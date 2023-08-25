ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру
  • 15:05
    • Глава федерации футбола Испании отказался уходить в отставку
  • 14:00
    • СМИ: Саудовская Аравия готова заплатить за Салаха любые деньги
  • 13:45
    • Тер Стеген продлил контракт с «Барселоной»
  • 13:11
    • Лукаку может перейти в «Рому»
  • 12:50
    • Источник: Защитник «Уракана» перейдет в «Балтику»
    Все новости спорта

    Глава федерации футбола Испании отказался уходить в отставку

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сборная Испании
    Глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес не уйдет в отставку после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира.

    Луис Рубиалес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Рубиалес

    «Пришло время высказаться. Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели все настолько серьезно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку.

    Не собираюсь уходить в отставку, не собираюсь! Я не собираюсь уходить в отставку! Что я такого сделал?! Я буду бороться до конца», — приводит слова Рубиалеса Marca.

  • В ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы»
  • Польский бомбардир теряет свою результативность в преддверии приближающегося заката карьеры
  • Вчера

    • Напомним, что во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2023, в котором женская сборная Испании обыграла Англичанок со счетом 1:0, Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы. Такое поведение не понравилось спортсменке.

    «У меня кровь из ушей идёт» — так отреагировал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа на своей странице в соц. сетях после выступления Рубиалеса на конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» спокойно расшатает оборону «Сельты»?
  • «Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА победит и... пропустит?
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Краснодар» вновь победит?
  • «Факел» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры