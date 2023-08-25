Глава федерации футбола Испании отказался уходить в отставку

Глава испанской федерации футболане уйдет в отставку после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира.

«Пришло время высказаться. Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели все настолько серьезно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку.

Не собираюсь уходить в отставку, не собираюсь! Я не собираюсь уходить в отставку! Что я такого сделал?! Я буду бороться до конца», — приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, что во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2023, в котором женская сборная Испании обыграла Англичанок со счетом 1:0, Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы. Такое поведение не понравилось спортсменке.

«У меня кровь из ушей идёт» — так отреагировал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа на своей странице в соц. сетях после выступления Рубиалеса на конференции.