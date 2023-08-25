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    Эланга об игре с Роналду в «МЮ»: Я играл, возможно, с одним из лучших игроков в мире

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    Нападающий «Ноттингем Форест» Антони Эланга высоко оценил игру форварда Криштиану Роналду. Футболисты вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».

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    «Я играл, возможно, с одним из лучших игроков в мире — всех времен — Роналду. Очевидно, играя с такими футболистами, как Бруну Фернандеш, Эриксен, Варан, Каземиро (могу назвать хоть всю команду), я многому научился у них.

    Не только тому, что они делают на поле, но и за его пределами. Их дисциплине, тому, как они следят за собой.

    Это показывает, почему Роналду может играть до 38 лет. Прочитав всего одну главу из его "книги", можно пройти долгий путь. Я многое почерпнул для себя и стараюсь делать это на регулярной основе.

    Последние две игры показали, на что я способен, и я просто хочу сохранить этот темп», — сказал Эланга Sky Sports.

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    • Напомним, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» состоится 26 августа в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.

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