Эланга об игре с Роналду в «МЮ»: Я играл, возможно, с одним из лучших игроков в мире

Нападающийвысоко оценил игру форварда. Футболисты вместе выступали за

«Я играл, возможно, с одним из лучших игроков в мире — всех времен — Роналду. Очевидно, играя с такими футболистами, как Бруну Фернандеш, Эриксен, Варан, Каземиро (могу назвать хоть всю команду), я многому научился у них.

Не только тому, что они делают на поле, но и за его пределами. Их дисциплине, тому, как они следят за собой.

Это показывает, почему Роналду может играть до 38 лет. Прочитав всего одну главу из его "книги", можно пройти долгий путь. Я многое почерпнул для себя и стараюсь делать это на регулярной основе.

Последние две игры показали, на что я способен, и я просто хочу сохранить этот темп», — сказал Эланга Sky Sports.

Напомним, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» состоится 26 августа в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.