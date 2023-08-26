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    «МЮ» снова обыграет «Ноттингем Форест» и при этом не пропустит?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.17) и прогноз на чемпионат Англии 26 августа 2023 года

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в третьем туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Августа 2023 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ по итогам двух туров, в которых набрал три очка.

    Несмотря на то, что «красные дьяволы» уже одержали одну победу, их игру пока что можно назвать одним из главных разочарований на старте английского сезона.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест

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    Гостевая встреча с «Тоттенхэмом» (0:2) подтвердила, что проблемы команды Эрика тен Хага в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) не было банальной случайностью.

    «Тоттенхэм» красиво разобрался с «МЮ» даже без Гарри Кейна — и это действительно показательный момент.

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    • В ближайшее время «МЮ» не поможет Мэйсон Маунт, получивший неприятную травму. Ожидается, что англичанин вернется в состав не раньше октября.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» тоже выиграл один из двух первых матчей в новой кампании.

    В предыдущем туре «лесники» одержали домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» — 2:1.

    Автором победного гола за несколько минут до финального свистка стал центральный нападающий Крис Вуд, которому так и не нашлось места в «Ньюкасле».

    Все прогнозы на АПЛ

    Перед этим команда Стива Купера проиграла на поле лондонского «Арсенала» (1:2), но и здесь было видно, что с ней никому не будет легко.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Ноттингем Форест» — за 9.20.

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    Оборона по-прежнему остается слабым звеном «МЮ». Несмотря на все усилия тен Хага, команда продолжает допускать чересчур много ошибок возле собственных ворот.

    «МЮ» четыре раза обыграл «Ноттингем» в прошлом сезоне — в АПЛ и в полуфинале Кубка лиги. При этом «красные дьяволы» не пропустили ни одного мяча, но сейчас все указывает на то, что «лесники» наконец-то распечатают ворота забарахлившего гранда.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы один тайм завершится вничью за 1.82.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» снова обыграет «Ноттингем Форест» и при этом не пропустит?
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