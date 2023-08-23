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    «ПСЖ» сделает новое предложение «Айнтрахту» по Коло-Муани. Контракт с игроком уже согласован

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    «Пари Сен-Жермен» постарается выкупить у «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани до закрытия летнего трансферного окна.

    Рандаль Коло-Муани
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    Рандаль Коло-Муани

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни парижский клуб сделает новое предложение по трансферу французского нападающего.

    Перед этим «Айнтрахт» отказался продавать Рандаля лучшему клубу Франции за 70 миллионов евро.

    Источник отмечает, что игрок уже согласовал с «ПСЖ» пятилетний контракт.

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    • Ранее сообщалось, что на трансфере Коло-Муани настаивает лидер парижан Килиан Мбаппе, который также хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризмана.

    Transfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 80 миллионов евро.

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