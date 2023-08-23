«ПСЖ» сделает новое предложение «Айнтрахту» по Коло-Муани. Контракт с игроком уже согласован

постарается выкупить у «Айнтрахта»до закрытия летнего трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие дни парижский клуб сделает новое предложение по трансферу французского нападающего.

Перед этим «Айнтрахт» отказался продавать Рандаля лучшему клубу Франции за 70 миллионов евро.

Источник отмечает, что игрок уже согласовал с «ПСЖ» пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что на трансфере Коло-Муани настаивает лидер парижан Килиан Мбаппе, который также хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризмана.

Transfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 80 миллионов евро.