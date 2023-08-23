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    Полузащитник «Рубина»: Знаю, что Слуцкий хочет тренировать за границей

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    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о нашумевшем шоу Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Посмотрел два или три выпуска программы Слуцкого, а потом уже всё понятно стало. Много мата? Мое мнение, что люди же заходят и понимают, о чем программа.

    В самом начале пишут, что есть ненормативная лексика. Если ты заходишь туда, то ты готов к этому. Если ты зашел туда и прокомментировал, что тебе не нравится — для чего?

    Если есть предупреждение — это как с рекламой пива по телевизору. Тебя же предупредили — выключи или переключи.

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    • Верю ли, что Слуцкий вернется в профессию? Я знаю, что ему интересно поработать за границей. Думаю, что где-нибудь предложения будут. В России тоже дефицит где-то, когда-то будет предложение. А дальше зависит от Слуцкого», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

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