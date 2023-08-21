Карасев посетит осенний сбор судей УЕФА

Российский арбитрподтвердил, что посетит осенний сбор судейв Швейцарии.

«Надеюсь, ничего не изменится, поеду. Все документы есть, все нормально. 2 сентября должен прилететь.

Что дальше будет, не знаю. Съезжу на сбор, дальше будет видно. Меня пригласили официальным письмом. Отправил, что все нормально, я готов. Все на руках.

Надеюсь, за это время ничего не изменится. Сбор официально с 3 по 6 сентября в Ньоне. Я полечу второго числа, потому что прямых рейсов нет. Надо вылетать заранее», — приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс».