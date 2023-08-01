Алаев продолжит работу в одном из комитетов УЕФА

Глава российской Премьер-лиги (РПЛ)продолжит работу в одном из комитетов УЕФА.

«Возможно, поеду на заседание исполкома УЕФА. На прошлом исполкоме я отчитался. Теперь буду работать в одном из комитетов УЕФА, в каком статусе — будет известно, когда объявят официально. Если будет рабочая необходимость поехать в Лимассол, то поеду.

Поеду ли на второе заседание комитета по мини-футболу и пляжному футболу в этом году? Я знаю, кто будет председателем. Мы пообщались с ним, я не хочу официально озвучивать, так как либо Российский футбольный союз, либо УЕФА официально все составы комитетов озвучат.

Но в рабочем режиме мы с моим коллегой, кто возглавил вместо меня комитет, все проговорили, давно его знаю, очень грамотный и профессиональный специалист. Очень рад, что именно он возглавил. Естественно, я уже участвовать не буду в работе комитета, это будет делать мой коллега.

Но мы договорились: если нужна будет моя помощь, какие-то консультации с учетом моего опыта — все-таки почти семь лет отработал — конечно, ему помогу. А так — жду работу в новом комитете, очень доволен, благодарен УЕФА за доверие. Продолжу работу в новом комитете, скоро все узнаете», — цитирует Алаева ТАСС.

Алаев в течение шести лет до июня 2023 года исполнял пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Ранее сообщалось, что Алаев присоединился к комитету по стадионам и безопасности на цикл 2023-2027 годов.