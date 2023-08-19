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    «Волгарь» и «Енисей» поделили очки

    «Волгарь» — «Енисей»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Матч шестого тура Первой лиги России «Волгарь» и «Енисей» сыграли вничью 2:2.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    На голы Андрея Окладникова и Александра Канаплина хозяева ответили точными ударами Артура Гилязетдинова и Тимура Жамалетдинова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Енисей 2:2
    Голы: 0:1 Андрей Окладников (22'), 0:2 Александр Канаплин (27'), 1:2 Gilyazetdinov A. (38'), 2:2 Тимур Жамалетдинов (65') Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Дмитрий Лесников, Данил Полубояринов, Павел Шакуро, Тимур Жамалетдинов, Илья Зуев Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Андрей Окладников, Виталий Стежко

    Таким образом, «Волгарь» набрал первое очко, но остался последним. У «Енисея» семь баллов и одиннадцатая строчка.

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