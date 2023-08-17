Гвардиола, Спаллетти и Индзаги — претенденты на награду тренеру года УЕФА

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
По итогам голосования большинство голосов получили Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
Тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА.
Победитель будет объявлен 31 августа на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Награды вручат 31 августа в Монако на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.