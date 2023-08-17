Источник: Ляпорт переходит в «Аль-Наср»

Испанский защитникпродолжит карьеру виз Саудовской Аравии.

По информации Relevo, стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере 29-летнего футболиста за 29,2 миллиона евро.

Сообщается, что Ляпорту предложили контракт до 2026 года, по которому футболист будет получать около 15 миллионов евро в год.

Ранее была информация, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на Эмерика.

Transfermarkt оценивает стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.