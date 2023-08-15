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    «Копенгаген» обыграл «Спарту» в серии пенальти и вышел в финал квалификации ЛЧ

    «Спарта» — «Копенгаген»: счет матча 3:3 (2:3 по пен.), обзор голов

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    «Копенгаген» одолел «Спарту» (3:3, 3:2 по пен.) и по сумме двух встреч (4:3 и 0:0) вышел в финал квалификации Лиги чемпионов.

    «Спарта» — «Копенгаген»
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    «Спарта» — «Копенгаген»

    Первый гол «Копенгаген» забил уже на 1-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Джордан Ларссон.

    Только на 80-й минуте «Спарта» сумела сравнять счет. Гол забил форвард команды Велько Бирманчевич. Этот гол позволил командам перейти в дополнительное время, ведь 1-й матч закончился со счетом 0:0.

    На 105-й минуте встречи полузащитник «Спарты» Казим Лячи вывел свою команду вперед. Всего через 3 минуты, на 105+3-й минуте нападающий «Копенгагена» Виктор Классон.

    На 107-й минуте форвард «Спарты» Виктор Олатунджи вновь вывел свою команду вперед, но уже на 112-й минуте «Копенгаген» вновь сравнял. Отличился все тот же Виктор Классон.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Спарта П — Копенгаген 3:3
    Голы: 0:1 Джордан Ларссон (1'), 1:1 Велько Бирманчевич (80'), 2:1 Казим Лячи (105'), 2:2 Виктор Классон (105 + 3'), 3:2 Виктор Олатунджи (107'), 3:3 Виктор Классон (112'), 0:1 Кевин Дикс (пенальти) (114'), 1:2 Казим Лячи (пенальти) (114'), 1:2 Виктор Классон (пенальти) (114'), 2:3 Каан Кайринен (пенальти) (114'), 2:3 Николай Бойлесен (пенальти) (114'), 2:4 Руни Барджи (пенальти) (114') Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Asger Sorensen, Филип Панак (Мартин Витик, 46'), Ладислав Крейчи, Томаш Виснер (Jan Mejdr, 77'), Лукаш Садилек (Казим Лячи, 89'), Каан Кайринен, Ярослав Зелены, Велько Бирманчевич (Якуб Пешек, 94'), Ян Кухта (Мартин Янков Минчев, 94'), Лукаш Гараслин (Виктор Олатунджи, 72') Копенгаген: Elias Achouri, Джордан Ларссон (Виктор Классон, 74'), Мохамед Эльюнуссип (Руни Барджи, 108'), Лукас Лерагер, Расмус Фальк (Орри Оускарссон, 108'), Диогу Гонсалвеш (William Clem, 84'), Кристиан Николай Сёренсен, Кевин Дикс, Денис Вавро (Николай Бойлесен, 55'), Элиас Йелерт Кристенсен, Камиль Грабара Предупреждения: Расмус Фальк (36'), Мохамед Эльюнуссип (42'), Томаш Виснер (48'), Велько Бирманчевич (54'), Asger Sorensen (68'), Elias Achouri (114')

    В серии пенальти сильнее оказался «Копенгаген». Победный одиннадцатиметровый реализовал игрок норвежской команды Николай Бойлесен.

    В финале квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» встретится с «Ракувом».

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