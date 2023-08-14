«Хетафе» — «Барселона»: счет матча 0:0, обзор

не смогла забить(0:0) в матче 1-го тура испанской Примеры.

Обе команды получили по одной красной карточке. Сначала форвард «Барселоны» Рафинья получил прямую красную, а затем нападающий «Хетафе» Хайме Мата заработал две желтые.

«Барселона» совершила 4 удара в створ ворот против 2-х от «Хетафе».

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Барселона 0:0 Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Домингуш Дуарте, Стефан Митрович (Порту Кристиан, 46'), Хуан Иглесиас, Gaston Alvarez, Карлос Аленья (Choco Lozano, 65'), Даконам Ортега Дьене, Неманья Максимович, Хуанми Латаса (Борха Майораль, 65'), Хайме Мата Барселона: Педри (Ансумане Фати, 79'), Роберт Левандовски, Рафаэл Диас, Френки де Йонг, Ориоль Ромеу Видаль (Lamine Yamal, 76'), Илкай Гюндоган (Гави, 80'), Алекс Бальде, Андреас Кристенсен (, 46'), Рональд Араухо, Жюль Кунде, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Стефан Митрович (15'), Хайме Мата (31'), Карлос Аленья (38'), Рафаэл Диас (38'), Хайме Мата (57'), Дамиан Суарес (83'), Choco Lozano (85'), Даконам Ортега Дьене (90 + 2'), Гави (90 + 12'), Порту Кристиан (90 + 16') Удаления: Рафаэл Диас (42'), Xavi Hernandez (70')

В следующем матче каталонская команда встретится с «Кадисом» 20 августа, а «Хетафе» сыграет в тот же день с «Жироной».