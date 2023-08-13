Хави высказался о переходе Дембеле в «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны»признался, что его расстроил переход

«ПСЖ» выкупил Дембеле у «Барсы» за 50 миллионов евро.

«Усман хороший парень, приносил много пользы, был важной частью команды.

Не буду скрывать, меня сильно разочаровало его решение уйти. Это было разочаровывающе, но он выбрал другой проект. Мне остается только пожелать ему удачи», — приводит слова Хави Marca.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, что «Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2017 году за 135 миллионов евро.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Барселона» — «Хетафе»

В первом туре Ла Лиги «Барселона» сыграет на своем поле с «Хетафе». Матч пройдет 13 августа, начало — в 22:30 мск.