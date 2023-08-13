«Хетафе» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 августа, начало — в 22:30 мск. «Хетафе» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

Эта команда не лучшим образом провела предыдущий сезон. «Хетафе» лишь в самом конце обеспечил себе сохранение места в Примере.

Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Хетафе» добыл четыре победы при двух поражениях.

Последний спарринг принес команде викторию. В контрольной встрече ей удалось уверенно переиграть голландский «Витесс» (4:1).

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Правда, стартовать «Хетафе» сразу придется матчем с действующим чемпионом. Да и игра команды стабильностью не отличается.

«Хетафе» уж точно будет действовать вторым номером. В апреле команда дала бой каталонцам, расписав с ними почетную сухую ничью.

«Барселона»

Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. Подопечные Хави вернули чемпионский титул в столицу Каталонии.

Вот и в контрольных матчах команда выглядела прекрасно. Из пяти спаррингов удалось выиграть в четырех при одной коллизии.

Свой предыдущий поединок «блаугранас» провели продуктивно. «Барселона» переиграла «Тоттенхэм» со счетом 4:2.

На месте и лидер атак каталонцев Роберт Левандовский. А вот с вожделенным подписанием Лионеля Месси в межсезонье не сложилось.

И уж точно «Барса» постарается начать чемпионат с виктории. Каталонцы не должны испытать сложностей в матче со скромным оппонентом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.63.

На викторию «Хетафе» дают — 6.31, ничья оценена — в 4.14.

Подопечные Хави явно постараются как можно успешнее стартовать в чемпионате , так что должны начать встречу активно.

Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.