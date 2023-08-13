«Хетафе»
Эта команда не лучшим образом провела предыдущий сезон. «Хетафе» лишь в самом конце обеспечил себе сохранение места в Примере.
Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Хетафе» добыл четыре победы при двух поражениях.
Последний спарринг принес команде викторию. В контрольной встрече ей удалось уверенно переиграть голландский «Витесс» (4:1).
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Правда, стартовать «Хетафе» сразу придется матчем с действующим чемпионом. Да и игра команды стабильностью не отличается.
«Хетафе» уж точно будет действовать вторым номером. В апреле команда дала бой каталонцам, расписав с ними почетную сухую ничью.
«Барселона»
Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. Подопечные Хави вернули чемпионский титул в столицу Каталонии.
Вот и в контрольных матчах команда выглядела прекрасно. Из пяти спаррингов удалось выиграть в четырех при одной коллизии.
Свой предыдущий поединок «блаугранас» провели продуктивно. «Барселона» переиграла «Тоттенхэм» со счетом 4:2.
На месте и лидер атак каталонцев Роберт Левандовский. А вот с вожделенным подписанием Лионеля Месси в межсезонье не сложилось.
И уж точно «Барса» постарается начать чемпионат с виктории. Каталонцы не должны испытать сложностей в матче со скромным оппонентом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.63.
На викторию «Хетафе» дают — 6.31, ничья оценена — в 4.14.
Подопечные Хави явно
Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.