ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр НикишинТоп-5 профессиональных хоккеистов, которые не играют в НХЛ
  • 18:46
    • «Тоттенхэм» без Кейна сыграл вничью с «Брентфордом» в матче АПЛ
  • 15:11
    • Манчини покинул сборную Италии
  • 18:39
    • Неймар заработает более 150 млн евро по контракту с «Аль-Хилялем»
  • 12:00
    • «СКА-Хабаровск» нанес первое в сезоне поражение «Акрону»
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» без Кейна сыграл вничью с «Брентфордом» в матче АПЛ

    «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Брентфорд
    «Тоттенхэм» поделил очки с «Брентфордом» (2:2) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На 11-й минуте встречи защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро принял передачу в штрафной после навеса и отправил мяч в правый угол ворот.

    Уже на 26-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «шпор». Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбемо.

    Спустя всего 10 минут полузащитник хозяев Йоан Висса и вовсе вывел свою команду вперед — 2:1.

    В самой концовке 1-го тайма, на 45+4-й минуте защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял сумел сравнять счет. Во 2-м отрезке матча команды не смогли отличиться.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Тоттенхэм 2:2
    Голы: 0:1 Кристиан Ромеро (11'), 1:1 Брайан Мбемо (пенальти) (26'), 2:1 Йоан Висса (36'), 2:2 Эмерсон Роял (45 + 4') Брентфорд: Марк Флеккен, Аарон Хики (Мадс Роэрслев Расмуссен, 72'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристоффер Аер (Матиас Йоргенсен, 84'), Рико Генри, Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор, 49'), Кристиан Нергор (Шандон Баптист, 72'), Витали Янельт, Брайан Мбемо, Йоан Висса (Кевин Шаде, 72') Тоттенхэм: Ришарлисон, Сон Хын Мин (Иван Перишич, 75'), Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, Ив Биссума, Оливер Скипп (Папе Сарр, 75'), Destiny Udogie, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро (Давинсон Санчес, 14'), Эмерсон, Гульельмо Викарио Предупреждения: Гульельмо Викарио (26'), Давинсон Санчес (36'), Джеймс Мэддисон (36'), Оливер Скипп (44'), Аарон Хики (62')

    В следующем матче «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» 19 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА уверенно обыграть «Сочи»?
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Синнер выиграет первый «Мастерс» в карьере?
  • Синнер — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Барселона» быстро возьмет свое!
  • «Хетафе» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алания — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кудла — Ковачевич
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры