«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:2, обзор голов

поделил очки с(2:2) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

На 11-й минуте встречи защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро принял передачу в штрафной после навеса и отправил мяч в правый угол ворот.

Уже на 26-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «шпор». Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбемо.

Спустя всего 10 минут полузащитник хозяев Йоан Висса и вовсе вывел свою команду вперед — 2:1.

В самой концовке 1-го тайма, на 45+4-й минуте защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял сумел сравнять счет. Во 2-м отрезке матча команды не смогли отличиться.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Тоттенхэм 2:2 Голы: 0:1 Кристиан Ромеро (11'), 1:1 Брайан Мбемо (пенальти) (26'), 2:1 Йоан Висса (36'), 2:2 Эмерсон Роял (45 + 4') Брентфорд: Марк Флеккен, Аарон Хики (Мадс Роэрслев Расмуссен, 72'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристоффер Аер (Матиас Йоргенсен, 84'), Рико Генри, Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор, 49'), Кристиан Нергор (Шандон Баптист, 72'), Витали Янельт, Брайан Мбемо, Йоан Висса (Кевин Шаде, 72') Тоттенхэм: Ришарлисон, Сон Хын Мин (Иван Перишич, 75'), Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, Ив Биссума, Оливер Скипп (Папе Сарр, 75'), Destiny Udogie, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро (Давинсон Санчес, 14'), Эмерсон, Гульельмо Викарио Предупреждения: Гульельмо Викарио (26'), Давинсон Санчес (36'), Джеймс Мэддисон (36'), Оливер Скипп (44'), Аарон Хики (62')

В следующем матче «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» 19 августа.