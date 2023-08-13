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    Смолов прокомментировал ситуацию с уходом Норманна из «Динамо»

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    Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов высказался о расторжении контракта Матиаса Норманна с московским клубом.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Я не сужу и не комментирую поступок Норманна, потому что не знаю, что происходило между ним и клубом. В коллективе он был абсолютно нормальным и адекватным, вёл себя уважительно.

    Мне обидно, что он не смог принести пользу команде, потому что он квалифицированный футболист.

    Правда ли, что чувствовал страх? Не знаю. Он не говорил об этом в команде. Я не подходил и не спрашивал. Думаю, маловероятно, что он вернётся в "Ростов". Допускаю это, но то, что он спокойно будет играть и получать удовольствие, — я в это с трудом верю.

    Он не попрощался с одноклубниками. Но я не берусь судить. У него не так всё просто, как кажется. Если он захочет, то может прокомментировать», — передает слова Смолова Чемпионат.

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    • Напомним, что в нынешнем сезоне Норманн провел только один матч за «Динамо». Футболист расторг контракт с московским клубом и уехал из России. В «Динамо» намерены подать на Норманна в суд.

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