Радимов рассказал, почему «Спартак» не выиграет чемпионат России

Бывший футболист «Зенита»назвал главную проблему в игрена старте сезона.

В четвертом туре РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Уралу» (2:3).

«С такой игрой в обороне нельзя претендовать на чемпионство. Если в начале сезона результат перекрывал все недочеты, то теперь нужно серьезно задуматься.

"Спартак" всегда свой гол пропустит. А дальше будут соперники намного сильнее.

Из матча в матч одно и то же. Где плоды тренерской работы? Баланс в игре надо находить. Без него не будет очков», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В пятом туре чемпионата России «Спартак» сыграет на своем поле против «Зенита». Матч пройдет 20 августа в Москве, начало — в 19:30 мск.