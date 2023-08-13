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    Радимов рассказал, почему «Спартак» не выиграет чемпионат России

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал главную проблему в игре «Спартака» на старте сезона.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    В четвертом туре РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Уралу» (2:3).

    «С такой игрой в обороне нельзя претендовать на чемпионство. Если в начале сезона результат перекрывал все недочеты, то теперь нужно серьезно задуматься.

    "Спартак" всегда свой гол пропустит. А дальше будут соперники намного сильнее.

    Из матча в матч одно и то же. Где плоды тренерской работы? Баланс в игре надо находить. Без него не будет очков», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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