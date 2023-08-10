«Аль-Хиляль» всерьез намерен приобрести Неймара

Нападающийможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Relevo.

Стало известно, что после провала в переговорах с форвардом парижан Килианом Мбаппе «Аль-Хиляль» сосредоточится на Неймаре. Клуб из Саудовской Аравии готов потратить на бразильца около 200 млн. евро.

Боссы ПСЖ готовы продать Неймара в «Аль-Хиляль», чтобы не отпускать игрока в европейский клуб. Сам форвард скептически относится к перспективе выступать в Саудовской Аравии.

В ближайшее время стороны начнут переговоры о трансфере Неймара.

В прошлом сезоне Неймар провел 20 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.