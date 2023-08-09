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    • Источник: Боссы «Пари НН» могут уволить Юрана
    Все новости спорта

    Источник: Боссы «Пари НН» могут уволить Юрана

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может быть уволен со своего поста. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Стало известно, что руководство «Пари НН» дало 3 матча на исправление ситуации. Если команда не сможет добиться положительного результата, то Юран лишится своего поста.

    В следующих матчах нижегородская команда встретится с «Ахматом», «Факелом» и «Ростовом».

    В нынешнем сезоне «Пари НН» сыграл 5 матчей, трижды проиграл и дважды сыграл вничью, занимая 15-е место в таблице РПЛ с 1-м баллом в активе.

    Ранее сообщалось о том, что Глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов против того, чтобы увольнять Юрана.

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