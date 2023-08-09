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    Глава совета директоров «Пари НН» не хочет увольнять Юрана

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    Глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сам назначил Сергея Юрана главным тренером и не хочет его увольнять. Об этом сообщает Чемпионат.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Кондратов с июня имеет фактически главную роль в клубе. После сохранения прописки в РПЛ именно он занимался формированием команды.

    Идея назначить Юрана в апреле тоже исходила от него. При этом губернатор Нижегородской области Никитин часто недоволен решениями Кондратова и ищет ему замену», — добавил источник «Чемпионата».

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    • Напомним, что «Пари НН» провел 3 матча в нынешнем сезоне, дважды проиграл «Зениту» (1:2) и «Краснодару» (0:1) и однажды сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

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