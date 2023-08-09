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    Клуб Роналду хочет подписать защитника «Ман Сити»

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    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Эмерик Ляпорт
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    Эмерик Ляпорт

    В переходе 29-летнего футболиста заинтересован саудовский «Аль-Наср», сообщает журналист Аарон Домингес.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на Эмерика.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, ранее этим летом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, подписал Секо Фофана, Алекса Теллеса, Садио Мане и Марцело Брозовича.

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