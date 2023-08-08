«Вест Хэм» хочет купить Магуайра у «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» планирует усилить свой состав с помощью приобретения сразу двух футболистов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, «молотобойцы» сделали манкунианцам предложение по трансферу защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея. Отмечается, лондонцы готовы заплатить за двух футболистов 69,6 миллиона евро.

Контракт Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро. В прошлом сезоне защитник провел 31 матч за «красных дьяволов» и не отметился результативными действиями.

Скотт Мактоминей в минувшем сезоне забил три мяча и сделал одну голевую передачу в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт хавбека с «МЮ» истекает летом 2025 года.