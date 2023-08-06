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    Бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в возрасте 41-го года

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    Скончался экс-голкипер ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин. Об этом сообщил первый тренер бывшего футболиста Валерий Горохов.

    Вениамин Мандрыкин
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    Вениамин Мандрыкин

    «Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», — сказал Горохов телеграм-каналу «Основа».

    ЦСКА уже выразил соболезнования близким в связи со смертью своего бывшего игрока.

    «Не стало Вениамина Мандрыкина…

    Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года.

    Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» — говорится в сообщении армейцев.

    Мандрыкин за ЦСКА в период с 2001 по 2010 год.

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