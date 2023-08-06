Бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в возрасте 41-го года

Скончался экс-голкипери сборной России. Об этом сообщил первый тренер бывшего футболиста

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», — сказал Горохов телеграм-каналу «Основа».

ЦСКА уже выразил соболезнования близким в связи со смертью своего бывшего игрока.

«Не стало Вениамина Мандрыкина…

Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года.

Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» — говорится в сообщении армейцев.

Мандрыкин за ЦСКА в период с 2001 по 2010 год.