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    «Жирона» обыграла «Лацио» в товарищеском матче

    «Жирона» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Жирона» одержала победу над «Лацио» (2:1) в рамках товарищеского поединка.

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    Все голы были забиты во 2-м тайме. Нападающий «Жироны» Виктор Цыганков вывел свою команду вперед, а уже на 70-й минуте форвард хозяев Кристиан Стуани удвоил преимущество — 2:0.

    Игроки «Лацио» смогли отыграть один гол на 76-й минуте встречи. Отличился форвард итальянцев Валентин Кастельянос.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Жирона — Лацио 2:1
    Голы: 1:0 Виктор Цыганков (51'), 2:0 Кристиан Стуани (71'), 2:1 Валентин Кастеллано (76') Предупреждения: Маттиа Цаканьи (28'), Маттиа Цаканьи (66')

    Уже 12 августа «Жирона» встретится с «Реал Сосьедадом» в рамках Примеры, а «Лацио» 20 августа сыграет с «Лечче» в Серии А.

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