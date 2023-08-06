«Жирона» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу над(2:1) в рамках товарищеского поединка.

Все голы были забиты во 2-м тайме. Нападающий «Жироны» Виктор Цыганков вывел свою команду вперед, а уже на 70-й минуте форвард хозяев Кристиан Стуани удвоил преимущество — 2:0.

Игроки «Лацио» смогли отыграть один гол на 76-й минуте встречи. Отличился форвард итальянцев Валентин Кастельянос.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Жирона — Лацио 2:1 Голы: 1:0 Виктор Цыганков (51'), 2:0 Кристиан Стуани (71'), 2:1 Валентин Кастеллано (76') Предупреждения: Маттиа Цаканьи (28'), Маттиа Цаканьи (66')

Уже 12 августа «Жирона» встретится с «Реал Сосьедадом» в рамках Примеры, а «Лацио» 20 августа сыграет с «Лечче» в Серии А.