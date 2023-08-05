Гончаренко высказался о победе «Урала»

Главный тренер «Урала»прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ (2:0).

«Довольны победой. Мы понимаем, что очень сложно очки даются в чемпионате всем командам. "Оренбург" — сложный соперник для всех. Есть игроки в центре поля, которые умеют очень хорошо работать с мячом, продвигать его. Конечно, сыграло свою роль удаление. Наверное, хотелось бы даже посмотреть, как бы мы сыграли, если бы остались в равных составах», — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко.

«Урал» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ (7 очков). В следующем туре «Урал» примет «Спартак» (11 августа).