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    Гончаренко высказался о победе «Урала»

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ (2:0).

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    «Довольны победой. Мы понимаем, что очень сложно очки даются в чемпионате всем командам. "Оренбург" — сложный соперник для всех. Есть игроки в центре поля, которые умеют очень хорошо работать с мячом, продвигать его. Конечно, сыграло свою роль удаление. Наверное, хотелось бы даже посмотреть, как бы мы сыграли, если бы остались в равных составах», — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко.

    «Урал» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ (7 очков). В следующем туре «Урал» примет «Спартак» (11 августа).

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