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    Захарян отказывается переходить в «Страсбур»

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не хочет переходить в «Страсбур», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Источник отмечает, что «Страсбур» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках и не борется во Франции за высокие места в чемпионате.

    Предложение «Страсбура» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи.

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    • Сообщалось, что «Страсбург» предлагает за 20-летнего россиянина 10 миллионов евро плюс бонусы, больше платить французы не намерены.

    Ранее также появилась информация, что Захарян через год может оказаться в «Челси», если этим летом перейдет в «Страсбур».

    В новом сезоне Захарян отметился голом и результативной передачей в трех матчах за «Динамо».

    Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

    Напомним, в прошлом году Арсен мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался по техническим причинам.

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