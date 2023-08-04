Захарян отказывается переходить в «Страсбур»

Полузащитник «Динамо»не хочет переходить в сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник отмечает, что «Страсбур» не соответствует спортивным амбициям футболиста, так как не играет в еврокубках и не борется во Франции за высокие места в чемпионате.

Предложение «Страсбура» также не соответствует финансовым ожиданиям, прежде всего из-за отсутствия процента от дальнейшей перепродажи.

Сообщалось, что «Страсбург» предлагает за 20-летнего россиянина 10 миллионов евро плюс бонусы, больше платить французы не намерены.

Ранее также появилась информация, что Захарян через год может оказаться в «Челси», если этим летом перейдет в «Страсбур».

В новом сезоне Захарян отметился голом и результативной передачей в трех матчах за «Динамо».

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

Напомним, в прошлом году Арсен мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался по техническим причинам.