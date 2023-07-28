Захарян через год может оказаться в «Челси», если этим летом перейдет в «Страсбур»

Полузащитник «Динамо»может перейти втранзитом через

Дело в том, что в конце июня «Страсбур» подписал соглашение с консорциумом BlueCo, одним из создателей которого является Тодд Боули, совладелец «Челси».

По информации Evening Standard, в случае перехода в «Страсбур» Захарян проведет один год во Франции, а потом станет игроком «Челси».

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Захаряну, помимо «Лацио», проявляют еще два клуба — «Страсбур» и «Дженоа». Кроме того, появилась информация, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри против перехода 20-летнего россиянина.

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Динамо» 37 матчей, забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, в прошлом году Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался по техническим причинам.