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    Захарян через год может оказаться в «Челси», если этим летом перейдет в «Страсбур»

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Челси» транзитом через «Страсбур».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Дело в том, что в конце июня «Страсбур» подписал соглашение с консорциумом BlueCo, одним из создателей которого является Тодд Боули, совладелец «Челси».

    По информации Evening Standard, в случае перехода в «Страсбур» Захарян проведет один год во Франции, а потом станет игроком «Челси».

    Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Захаряну, помимо «Лацио», проявляют еще два клуба — «Страсбур» и «Дженоа». Кроме того, появилась информация, что главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри против перехода 20-летнего россиянина.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Динамо» 37 матчей, забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.

    Напомним, в прошлом году Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался по техническим причинам.

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